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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Spor Kulübü tarafından düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Halı Saha Turnuvası' başladı

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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Spor Kulübü tarafından düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Halı Saha Turnuvası', Çarşı A Spor Tesisleri halı sahasında başladı. Turnuvada öğrenci kulüpleri şampiyonluk için mücadele edecek.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Spor Kulübü tarafından düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Halı Saha Turnuvası' Çarşı A Spor Tesisleri halı sahasında başladı.

Kadın öğrencilerin sahada olduğu açılış maçında Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

"Öğrencilerimiz sportmence mücadele etmeli"

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi turnuvanın açılışında, "Anadolu Üniversitesi akademik eğitim olanaklarının yanında her zaman spora da fazlasıyla destek vermekte. Yıl içerisinde sporla alakalı birçok turnuva müsabaka gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvada bunlardan biri aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel şekilde düzenleniyor. Şampiyon olmak için mücadele edecek öğrencilerimize centilmenlik ve sportmenlik çerçevesinde turnuvada başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan kulüplerin şampiyon olmak için mücadele edeceği '100. Yıl Cumhuriyet Halı Saha Turnuvası' hafta boyunca devam edecek. Turnuvanın kazananı ise 8 Aralık Cuma günü belli olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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