Anadolu Efes'ten "Bir kitap da sen getir" projesi

Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilecek proje kapsamında bir kez daha, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olacak kitaplar toplanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Bir Kitap da Sen Getir projesi kapsamında bugüne kadar derlediği binlerce kitap; Türkiye'nin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor