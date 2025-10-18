Haberler

Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı
Anadolu Efes, Panathinaikos maçında sakatlık yaşayan Georgios Papagiannis'in en az 8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği belirtildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

PAPAGIANNIS SEZONU KAPATTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

ERCAN OSMANİ'NİN DURUMU

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı. Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.

