Anadolu Efes'te pivot Vincent Poirier, ameliyat edildi
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden başarılı bir ameliyat geçirdi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız pivot Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Play-off yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa'da gerçekleştirildi. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti."
Kaynak: AA / Metin Arslancan