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Anadolu Efes'te pivot Vincent Poirier, ameliyat edildi

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden başarılı bir ameliyat geçirdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız pivot Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Play-off yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa'da gerçekleştirildi. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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