Anadolu Efes'te Mike James aşil tendonu ameliyatı sonrası 7-9 ay oynayamayacak

Anadolu Efes'te Mike James aşil tendonu ameliyatı sonrası 7-9 ay oynayamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes'in Kızılyıldız ile oynadığı EuroLeague maçında sakatlanan Mike James, aşil tendonundan ameliyat edildi. Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık, sağ ayak bileğinden sakatlanan James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın dün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile yaptığı Avrupa Ligi (EuroLeague) maçında sakatlanan lacivert-beyazlı oyuncu Mike James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Anadolu Efes'den yapılan açıklamaya göre sağ ayak bileğinden sakatlanan ABD'li oyun kurucu, aşil tendonundan ameliyat edildi.
Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda James'in 7-9 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA