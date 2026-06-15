Anadolu Efes'te ayrılık
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile 2024-2025 sezonu başında anlaşmasına rağmen yollarını ayırdığını duyurdu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2024-2025 sezonu başında takımımıza katılan Rolands Smits ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli basketbolcu, 2025-2026 sezonunda 62 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat