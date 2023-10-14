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Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

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Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3'üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2'nci kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu

ANADOLU EFES: Beaubois 28, Emre Melih Tunca 8, Clybrun 21, Thompson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Hollatz 3, Ercan Osmanı 8, Erkan Yılmaz 13, Zizic 2, Salih Altuntaş 2

PINAR KARŞIYAKA: Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 5, Mc Collum 26, Thomas Akyazılı, Martin 12, Hillard 7, Brown 23, Carey, Kenan Sipahi 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

DEVRE: 52-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-65

Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3'üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2'nci kez mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Haberler

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