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Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3'üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2'nci kez mağlup oldu.