Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek finale çıktı

Anadolu Efes : 90-97

Ergin KARATAŞ / İZMİR, -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 14, McCollum 28, Martin 16, Vitto Brown 17, Furkan Haltalı 8, Jaylon Brown 4, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep, Ergi Tırpancı

ANADOLU EFES: Larkin 28, Doğuş Özdemiroğlu 16, Clyburn 19, Ercan Osmani, Oturu 5, Beaubois 11, Willis 13, Erkan Yılmaz 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

İLK YARI: 42-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-72

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 97-90 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirerek finale çıkan ilk takım oldu. Geçen sezon finali kaybettiği Anadolu Efes'e bu sezon yarı finalin İstanbul'daki ilk iki maçında yenilen Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda da rakibine teslim olmaktan kurtulamadı. Anadolu Efes'te Larkin özellikle ilk yarıda tüm atışlarında isabet bulurken 28 sayıyla oynadı.

Maça McCollum, Kenan ve Furkan'ın kısa mesafeli isabetleriyle önde başlayan Pınar Karşıyaka'ya Anadolu Efes, Larkin ve Doğuş'la yanıt verdi. Larkin ilk 10 dakikada yüzde 100 isabetle 12 sayı üretirken, Doğuş'un üst üste iki 3 sayılık basketiyle öne geçen konuk ekip periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta Anadolu Efes'te Larkin'in skorer oyununa Willis ve Beaubois üçlükleriyle, Clyburn pota altından eşlik edince fark 11 sayıya kadar çıktı. Ev sahibinden McCollum'un son saniye üçlüğüyle devre 48-42 konuk takımın üstünlüğüyle bitti. Anadolu Efes'te Larkin ilk yarıda hiç şut kaçırmadan 4'te 4 ikilik, 4'te 4 üçlük isabetiyle 20 sayıyla oynadı.

Üçüncü periyodun başında Anadolu Efes yüksek yüzdeli üçlük isabetini sürdürdü. Günün etkili ismi Larkin'i genç oyuncu Ergi'yle savunarak oyunda dengeyi bulan Karşıyaka, McCollum, Martin ve Vitto Brown'la periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi. Efes'ten Beaubois'in son saniye üçlüğüyle periyot 72-67 konuk ekip lehine sonuçlandı.

Son periyotta Pınar Karşıyaka'nın farkı erittiği anlarda Clyburn ve Willis'le kritik isabetler bulan Anadolu Efes salondan 97-90 galip ayrılıp adını finale yazdırdı.