Anadolu Efes-Partizan maçının ardından

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 79-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Laso, "Çok fazla iyi şey yaptık. Çok fazla da şut kaçırdık. Hücumda bunu yapmak da canımızı yaktı. Bir taraftan da savunmada derli topluyduk. Bu sağlam savunma sonucunda topu iyi paylaşarak doğru şutları bulduk. Son 6 maçını kazanmış takıma karşı galibiyet elde etmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatmasının ardından 145 gün sonra formasına kavuşan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili de görüşlerini paylaşan Pablo Laso, şunları kaydetti:

"Larkin'in performansından memnun değilim. Nedeni ise şu, Larkin'in bu şekilde oynamasını bekliyorum ama bunu çok daha uzun bir süreye yaymasını bekliyorum. Maçtan önce kendisiyle görüştüm. En fazla 15 dakika süre alması konusunda mutabık kaldık. Orada da limitinin 49 saniye üstüne çıkmışız. Ancak bence Larkin'in geri dönüşü takımın öz güvenini kazanması açısından son derece önemliydi. Uzun aradan sonra onu sahada görmekten mutluluk duyuyorum."