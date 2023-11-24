Anadolu Efes, Partizan'ı mağlup etti

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, Partizan'ı 100-94 mağlup etti. Maç sonrası yapılan açıklamalarda Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ve Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic konuştu.

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 10'uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında 100-94 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ile Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Erdem Can, "Muazzam efor sergiledik. Maç boyunca hücumda ve savunmada agresiftik. 3'üncü çeyrekte Willis'in sakatlığı sonrasında geriye düştük. Bu sebeple rotasyonu kısalttık. 10 sayıdan geri dönüş mutluluk verici. Bugünkü reaksiyondan mutluyum. Gelişmemiz gereken taraflarımız var, savunmada zeki olmamız gerekiyor" diye konuştu.

OBRADOVIC: MAĞLUP OLMAMIZIN BİRİNCİ SEBEBİ YAPTIĞIMIZ TOP KAYIPLARIYDI

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç içinde iki takımın da inişler çıkışlar yaşadığını aktardı.

Anadolu Efes'i ve başantrenör Erdem Can'ı tebrik eden Obradovic, "Oyuncularım için gerçekten üzgünüm çünkü bugün geriden gelip öne geçmenin bir yolunu bulmuştuk. Bu hücumda kötü tercihler yapıp rakibe kolay sayı şansları vererek kaybettiğimiz üst üste kaçıncı maç artık sayamıyorum. Bugün tam 20 top kaybı yaptık. Mağlup olmamızın birinci sebebi yaptığımız top kayıplarıydı. Anadolu Efes'i ve Erdem Can'ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.