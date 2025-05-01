Anadolu Efes, Panathinaikos ile Play-Off Maçına Çıkıyor

ANADOLU Efes, THY Euroleague play-off dördüncü maçında yarın sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Panathinaikos serisinde Atina'da oynanan ilk maçı 87-83 kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçta rakibini 79-76 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirmişti. İstanbul'daki üçüncü maçı 81-77 kaybeden lacivert-beyazlılar seride 2-1 geriye düştü.

Avrupa arenasındaki 874'üncü maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet ve 380 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 626'ncı maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 625 karşılaşmada 336 galibiyet ve 289 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 43 kez karşılaşırken, temsilcimiz 18 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, iki galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 37 karşılaşmada Anadolu Efes 16 kez parkeden galip ayrıldı. Yunanistan ekibi ise 21 maçta kazanan taraf oldu.