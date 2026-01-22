Olympiakos: 68-74

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Hugues Thepenier

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 6, PJ Dozier 16, Cordinier 8, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 6, Lee 13, Smits 4, Beaubois, Swider 3, Şehmus Hazer

OLYMPIAKOS: Walkup 6, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Dorsey 11, Papanikolaou 2, Fournier 11, Ward 9, Hall 10, Peters 4, McKissic

1'İNCİ PERİYOT: 13-25

DEVRE: 31-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-58

Anadolu Efes, EuroLeague'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 18'inci yenilgisini aldı. Olympiakos ise 15'inci galibiyetini elde etti.