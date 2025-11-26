Anadolu Efes, Monaco'ya Mağlup Oldu

SALON: Salle Gaston Medecin

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Seffi Shemmesh, Milos Koljensic

MONACO: Theis 17, Diallo 13, Strazel 12, Hayes 12, Okobo 9, Makoundou 9, Mirotic 9, James 7, Blossomgame 6, Tarpey 5, Nedovic 3, Michineau

ANADOLU EFES: Cordinier 16, Loyd 13, Ercan Osmani 12, Smits 9, Şehmus Hazer 6, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, Weiler-Babb 1, Sarper David Mutaf 2, Dessert

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-53

Anadolu Efes, EuroLeague'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'ya 102-66 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Monaco, 8'inci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 8'inci yenilgisini aldı.