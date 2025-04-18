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Anadolu Efes, Merkezefendi'ye Yenildi: 97-100

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Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-97 mağlup oldu. Konuk ekip, maç boyunca gösterdiği etkili oyunla ligdeki 9'uncu galibiyetini aldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

ANADOLU EFES: Nwora 24, Thompson 5, Rıdvan Öncel 9, Oturu 16, Ercan Osmani 4, Willis 15, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4, Dozier 3

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Moody 23, Egehan Arna 8, Nnaji 15, Bleijenbergh 12, Vanwijn 21, Metin Türen 3, McLemore 5, Egemen Güven 13, Newman

1'İNCİ PERİYOT: 24-26

DEVRE: 50-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-76

Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasının açılış maçında Euroleague'de play-off oynamaya hak kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, ligde 14'üncü sırada bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırladığı maçı 97-100 kaybetti.

Maça istekli başlayan konuk ekip ilk periyodu 26-26 önde geçti. Atışlarda yüksek bir yüzde oranı yakalayan Denizli ekibi maçın ilk yarısını da 52-50 önde tamamladı. Etkili oyununu 3'üncü periyoda taşıyan Merkezefendi bu periyodu da 76-71 önde bitirdi. Son periyotta farkı çift hanelere taşıyan konuk takım maçtan 100-97 galip ayrılarak ligdeki 9'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 19 galibiyette kaldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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