Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 29. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oluyor. Müsabaka Belgrade Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak. Anadolu Efes son 3 maçında galip gelirken, sezonun ilk yarısında Kızılyıldız'a mağlup olmuştu.

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
