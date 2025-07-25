Anadolu Efes, Isaia Cordinier'i Transfer Etti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız şutör oyun kurucu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Cordinier, son olarak İtalyan takımı Virtus Bologna'da oynuyordu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız şutör oyun kurucu Isaia Cordinier'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalyan ekibi Virtus Bologna'da forma giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor