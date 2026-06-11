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Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, yaşamını yitirdi

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, ani bir sağlık sorunu sonrası yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kulüp ve basketbol camiası başsağlığı mesajları yayımladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat." ifadeleri kullanıldı.

Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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