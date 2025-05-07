Anadolu Efes, EuroLeague'den Elendi

Anadolu Efes, Avrupa'ya veda etti

Panathinaikos - Anadolu Efes : 75-67

SALON: OAKA

HAKEMLER: Carlos Peruga, Robert Lottermoser, Emilio Perez

PANATHINAIKOS: Kalaitzakis, Sloukas 6, Cedi Osman 28, Grant 11, Pleiss, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Mitoglou 5, Ömer Yurtseven 2

ANADOLU EFES: Larkin 11, Bryant 16, Smits 7, Thompson 7, Dozier JR 8, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis 1

1'İNCİ PERİYOT: 18-10

DEVRE: 41-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-46

Anadolu Efes, EuroLeague Play-Off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. Başkent Atina'daki OAKA'da oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip 18-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Panathinaikos, ilk yarıyı 11 sayı farkla önde kapattı: 41-30. Üçüncü periyotta Anadolu Efes farkı indirse de son periyoda 7 sayı farkla yenik girdi: 53-46. Son periyotta etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, karşılaşmayı da 75-67 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.