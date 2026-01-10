Haberler

EA7 Emporio Armani Milan - Anadolu Efes: 87-74

EA7 Emporio Armani Milan - Anadolu Efes: 87-74
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'a 87-74 mağlup oldu. Mücadelede ilk yarıda 28-49 geride kalan Anadolu Efes, üçüncü periyotta toparlanmasına rağmen maçı kaybetti.

SALON: Allianz Cloud

HAKEMLER: Sasa Pukl, Saso Petek, Alberto Baena

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Brooks 31, Leday 15, Shields 2, Booker 4, Brown, Guduric 13, Nebo 8, Bolmaro 12, Ricci, Mannion 2

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Lee 19, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, PJ Dozier 10, Jones 8, Smits, Loyd 3, Swider 5

1'İNCİ PERİYOT: 16-27

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan takımına 87-74 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı