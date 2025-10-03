Anadolu Efes EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv'e Yenildi
Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında Hapoel Tel Aviv'e 87-81 mağlup oldu. Maç, güvenlik tedbirleri altında Karadağ'da gerçekleştirildi.
SALON: Moraca
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)
ANADOLU EFES: Loyd 25, Ercan Osmani 16, Cordinier 13, Larkin 13, Jones 8, Weiler-Babb 4, Smits 2, Papagiannis, Şehmus Hazer, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois
HAPOEL TEL AVIV: Blakeney 17, Bryant 15, Oturu 12, Wainright 11, Micic 9, Jones 9, Malcolm 6, Odiase 4, Ginat 2, Motley 2, Timor, Ennis
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 46-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-61
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor