Anadolu Efes, Elijah Bryant ile yollarını ayırdı

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundan beri kadrosunda bulunan ABD'li oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Bryant'a emekleri için teşekkür etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun zamandır formamızı terleten Elijah Bryant ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her zaman tarihimizin parçası olacak Elijah'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonundan beri Anadolu Efes formasını terletiyordu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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