Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'a Uzatmada Yenildi

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milivoje Jovcic, Marcin Kowalski

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 14, Weiler-Babb 16, Larkin 12, Smits 6, Jones 2, PJ Dozier 34, Loyd 9, Cordinier, Erkan Yılmaz

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Guduric 13, Booker 2, Shields 24, Ellis 14, Leday 25, Bolmaro 10, Mannion 3, Dunston 4, Sestina 2, Brooks, Ricci

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

DEVRE: 36-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-59

4'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a uzatmalar sonucunda 97-93 mağlup oldu. Bu sonucun ardından EA7 Emporio Armani Milan 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6'ncı yenilgisini aldı.