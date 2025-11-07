Haberler

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'a Uzatmada Yenildi

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'a Uzatmada Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında evinde karşılaştığı EA7 Emporio Armani Milan'a uzatmalar sonucunda 97-93 mağlup oldu. Bu sonuçla Milan 4. galibiyetini alırken, Anadolu Efes 6. yenilgisini yaşadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milivoje Jovcic, Marcin Kowalski

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 14, Weiler-Babb 16, Larkin 12, Smits 6, Jones 2, PJ Dozier 34, Loyd 9, Cordinier, Erkan Yılmaz

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Guduric 13, Booker 2, Shields 24, Ellis 14, Leday 25, Bolmaro 10, Mannion 3, Dunston 4, Sestina 2, Brooks, Ricci

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

DEVRE: 36-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-59

4'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a uzatmalar sonucunda 97-93 mağlup oldu. Bu sonucun ardından EA7 Emporio Armani Milan 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6'ncı yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 352.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.