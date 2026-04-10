Anadolu Efes: 69-85
Anadolu Efes, EuroLeague'nin 37'nci haftasında Dubai Basketbol'u deplasmanda 85-69 yenerek sezonun 12'nci galibiyetini elde etti. Maçta en fazla sayıyı Beaubois kaydetti.
İSTANBUL, -
SALON: Zetra Arena
HAKEMLER: Sasa Pukl, Borys Ryzhyk, Vasiliki Tsaroucha
DUBAI BASKETBALL: Avramovic 12, Bertans 5, Anderson 10, Kondic, Musa 13, Kabengele 11, Wright 5, Petrusev 9, Kamenjas 4, Caboclo
ANADOLU EFES: Beaubois 18, Şehmus Hazer 13, Loyd 13, Weiler-Babb 4, Smits 4, Dessert 2, Dozier 10, Ercan Osmani 14, Erkan Yılmaz, Jones 7
1'İNCİ PERİYOT: 20-24
DEVRE: 33-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64
Karşılaşmanın en skorer ismi ise Anadolu Efes adına 18 sayı üreten Beaubois oldu.