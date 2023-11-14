Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu mağlup etti
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Euroleague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 4 galibiyete ulaştı. Monaco ise 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin mücadelenin en skorer ismi oldu.
SALON: Salle Gaston Medecin
HAKEMLER: Sasa Pukl, Luka Kardum, Uduard Udyanskyy
MONACO: Okobo 5, Loyd 19, Blossomgame, Brown 13, Diallo 10, Cornelie 2, Walker 2, Moteiejunas 13, Ouattara 3, Hall 3, James 12
ANADOLU EFES: Larkin 25, Beaubois 21, Clyburn 4, Thompson 16, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz, Willis 8, Zizic 6, Jones 2,
1'İNCİ PERİYOT: 25-28
DEVRE: 44-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-69
Euroleague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 4 galibiyete ulaştı. Monaco ise 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin mücadelenin en skorer ismi oldu.