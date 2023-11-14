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Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu mağlup etti

Euroleague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 4 galibiyete ulaştı. Monaco ise 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin mücadelenin en skorer ismi oldu.