Anadolu Efes: 85-87

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, ONVO Büyükçekmece'yi 87-85'lik skorla mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Bandaogo 12, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Metin Türen 2, Pusica 12, Myers 10, Yiğit Özkan 2, Johnson

ANADOLU EFES: Loyd 23, Ercan Osmani 12, Lee 15, Sarper Mutaf 12, Dessert 7, Şehmus Hazer 3, Jones 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Beaubois 3, Weiler-Babb 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-31

DEVRE: 38-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-70

Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasının kapanış maçında ONVO Büyükçekmece'ye konuk olan Anadolu Efes'i maçtan 87-85 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
