Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. haftasında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-35

3. Periyot: 85-57

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
