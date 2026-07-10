Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu transfer etti
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu, NBA ve Avrupa'da birçok takımda forma giydi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.
Bruno Fernando, kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA / Can Öcal