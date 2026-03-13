Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı maçta Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti. Mücadele, son saniyelerde Swider'ın attığı 3 sayılık basketle Anadolu Efes'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

SAP Garden'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi. Bayern Münih, son periyoda 58-53 önde girdi.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 18. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
