Anadolu Efes, Baskonia'ya Kaybetti

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya 86-75 mağlup oldu. İlk çeyreği geride kapatan Efes, ikinci yarıda da öne geçemeyince bu sezon 5. yenilgisini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya 86-75 mağlup oldu.

Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-11 önde tamamlandı.

İkinci periyodun son anlarında 11 sayılık farkı 4'e düşüren Anadolu Efes, devreye 43-39 geride girdi. Üçüncü çeyreği 65-58 önde geçen Baskonia, maçı 11 sayı farkla 86-75 kazandı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20 sayı, Matteo Spagnolo ise 19 sayı attı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken Baskonia, 2. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
