Anadolu Efes Basketbol Takımı, Zenit'i VTB Süper Kupa ilk maçında 100-76 mağlup etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Zenit'i VTB Süper Kupa ilk maçında 100-76 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa turnuvasındaki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti. Rusya'da turnuvadaki ikinci maçını yarın UNICS Kazan ile oynayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa turnuvasındaki ilk maçında Zenit'i 100-76 mağlup etti.
Yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı yapmak üzere Rusya'ya giden Anadolu Efes, ilk maçında Zenit ile karşılaştı ve maçtan 100-76'lık skorla galip ayrıldı.
Anadolu Efes, VTB Süper Kupa'daki ikinci maçında yarın UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA