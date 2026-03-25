Basketbol: Avrupa Ligi
Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz)
Barcelona: Punter 9, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 21, Shengelia 14, Marcos, Cale 2, Brizuela 9, Hernangomez 4, Parra 1
Anadolu Efes : Loyd 2, Weiler-Babb 13, Smits 4, Dozier 13, Ercan Osmani 18, Beaubois 3, Şehmuz Hazer 6, Lee 3, Cordinier 5, Jones 4, Swider
1. Periyot: 19-15
Devre: 42-30
3. Periyot: 57-54
Beş faulle oyundan çıkan: 36.34 Dozier ( Anadolu Efes )
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 33. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, salondan 78-71 mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 33. maçında 23. mağlubiyetini yaşadı, Barcelona ise 19. galibiyetine ulaştı.