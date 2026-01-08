Haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'nin konuğu olacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile deplasmanda mücadele edecek. Lacivert-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 18. sırada yer alırken, EA7 Emporio Armani ise 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor.

Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.

Avrupa kupalarında 896. randevu

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 896. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 895 karşılaşmada 500 galibiyet, 395 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 648. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 647 müsabakanın 343'ünü kazanırken 304'ünde sahadan yenik ayrıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
