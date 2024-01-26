Anadolu Efes, AS Monaco'ya 80-78 mağlup oldu

İSTANBUL, –

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Nick Van Den Broeck

ANADOLU EFES: Larkin 14, Thompson 9, Bryant 12, Willis 13, Pleiss, Beaubois 15, Clyburn 8, Oturu 3, Jones 4

AS MONACO: James 16, Loyd 14, Ouattara 5, Brown 2, Jaiteh 2, Okobo 16, Blossomgame 6, Diallo 11, Walker, Motiejunas 7, Hall 1

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65

5 FAUL: 39.52 Jones ( Anadolu Efes )

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 23'üncü haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fransız ekibi AS Monaco'ya 80-78 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 14'üncü yenilgisini yaşadı. Fransız temsilcisi ise 13'üncü kez sahadan galip ayrıldı.