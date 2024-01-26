Anadolu Efes, AS Monaco'ya 80-78 mağlup oldu
Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 23'üncü haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fransız ekibi AS Monaco'ya 80-78 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 14'üncü yenilgisini yaşadı. Fransız temsilcisi ise 13'üncü kez sahadan galip ayrıldı.
İSTANBUL, –
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Nick Van Den Broeck
ANADOLU EFES: Larkin 14, Thompson 9, Bryant 12, Willis 13, Pleiss, Beaubois 15, Clyburn 8, Oturu 3, Jones 4
AS MONACO: James 16, Loyd 14, Ouattara 5, Brown 2, Jaiteh 2, Okobo 16, Blossomgame 6, Diallo 11, Walker, Motiejunas 7, Hall 1
1'İNCİ PERİYOT: 23-22
DEVRE: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65
5 FAUL: 39.52 Jones ( Anadolu Efes )
Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 23'üncü haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fransız ekibi AS Monaco'ya 80-78 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 14'üncü yenilgisini yaşadı. Fransız temsilcisi ise 13'üncü kez sahadan galip ayrıldı.