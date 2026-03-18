Anadolu Efes, EuroLeague'de Monaco karşısında sahaya çıkıyor

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında yarın sahasında AS Monaco Basket ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 31 haftada elde ettiği 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18'inci sırada yer alıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'deki son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 81-80 mağlup etmeyi başarmıştı. Hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de son maçlarda çıkış yakalayan Anadolu Efes'te Başantrenör Pablo Laso etkili oyunlarını yarın İstanbul'daki maçta Monaco karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

