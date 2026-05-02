Anadolu Efes: 86-88
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 19, Kartal Özmızrak, March 14,Koray Çekici, Cowan 16, Hakan Sayılı, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Chassang 7, Enoch 5
ANADOLU EFES: Larkin 20, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Swider 5, Mutaf, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-29
DEVRE: 50-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-71
Basketbol Erkekler Süper Lig'i 29'uncu haftasında Mersin Spor, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmayı 88-86'lık skorla Anadolu Efes kazandı.