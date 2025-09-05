Anadolu Efes, 50. Yılına Özel Logo ile Kutlayacak

TÜRK basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes Spor Kulübü, 2025 – 2026 sezonunda kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Yarım asırlık başarı yolculuğunu simgeleyen 50. Yıl Özel Logosu, sezonun başlangıcından itibaren yıl boyunca kulübün kurumsal kimliğinde kullanılacak.

Sahada kazandığı tarihi zaferlerin yanı sıra altyapı çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla da Türk basketboluna yön veren Anadolu Efes, 50. sezonunu anlamlı bir değişimle karşılıyor. Anadolu Efes, yarım asırlık başarı hikayesini 2025 – 2026 sezonuna özel tasarlanan 50. Yıl Logosu ile taçlandırıyor. 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes'in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulübün temel değerlerini modern bir tasarım diliyle yansıtıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, başlayacakları özel sezon ve yeni logo ile ilgili şunları söyledi: "Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikayeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz!"

1976'dan bu yana basketbolun gelişimine öncülük eden Anadolu Efes, sadece bir kulüp olmanın ötesinde bir basketbol ekolü olarak eşsiz mirasını büyütmeye, yeni başarılara koşmaya devam ediyor.