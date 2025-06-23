Ampute Milli Takımı'ndan Galibiyetle Hazırlık Maçı

Ampute Milli Takımı'ndan Galibiyetle Hazırlık Maçı
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3 Ampute Milli Takımı, Ahi Stadyumu'nda yaptığı hazırlık maçında galip gelirken, tribünleri dolduran seyirciler oyunculara destek verdi. Hazırlık kampı kapsamında Polonya'daki Uluslar Ligi turnuvası öncesinde çalışmalarını sürdüren takım, zorlu rakiplerle mücadele edeceğini duyurdu.

3 Ampute Milli Takımı'nın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, tribünleri dolduran seyirciler milli sporculara tezahüratlarla destek verdi.

Hazırlık kampı kapsamında çalışmalarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı, Ahi Stadyumu'nda yaptığı çalışmalarla Polonya'da düzenlenecek Uluslar Ligi turnuvası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip; İngiltere, Fas, Japonya gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek. Milli oyuncular karşısında futbol oynayan kadın futbol takımı oyuncularından Devran Songül Özdaş, milli oyuncularla aynı sahayı paylaşmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti ve farklı bir deneyim kazandığını kaydederken, Sevgi Kırış da sahada çok heyecanlandığını ve bu maçın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Ampute Milli Takım oyuncularından Muhittin Kurt ise, "Bizim için güzel bir antrenman oldu. Hiç şansları yok" dedi.

Etkinliğin Kırşehir'de gerçekleşmesine katkı sağlayan Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düğer de farklılıkların buluştuğu etkinliklerle kentin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Kırşehir'in sosyal yapısına katkı sunacak her etkinliğin destekçisiyiz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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