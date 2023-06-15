Ampute Futbol A Milli Takımı Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek

Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek olan Uluslar A Ligi'ne şampiyonluk için gidiyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ay-yıldızlılar ilk maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak.