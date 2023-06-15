Ampute Futbol A Milli Takımı Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek
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Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek olan Uluslar A Ligi'ne şampiyonluk için gidiyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ay-yıldızlılar ilk maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak.
3 gün sürecek olan organizasyonun programı ve A Milli Takım Kafilesi şöyle:
Teknik Direktör: İsmail TemizSporcular: Kaleci- Mert Yıldız, Erdi Arslan ve Yaşar GökçeDefans- Fuat Taştan, Emin Tiryaki, Muhittin Kurt ve Alican KuruyamaçOrta Saha- Şeyhmus Erdinç, Muhammed Yeğen, Serkan Dereli ve Rüstem KurhanForvet- Rahmi Özcan, Fatih Şentürk ve Savaş KayaMüsabaka Takvimi: YARIN: Polonya – İspanya 17: 30İngiltere – Türkiye 19: 3017 Haziran CumartesiPolonya – İngiltere 13: 30İspanya- Türkiye 15: 3018 Haziran Pazarİspanya – İngiltere 14: 00
Polonya – Türkiye 17: 00
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor