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Ampute Futbol A Milli Takımı Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek

Ampute Futbol A Milli Takımı Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek

Spor Haberleri

Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek olan Uluslar A Ligi'ne şampiyonluk için gidiyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ay-yıldızlılar ilk maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak.

p>Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek olan Uluslar A Ligi'ne şampiyonluk için gidiyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ay-yıldızlılar ilk maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19: 30'da oynanacak.

3 gün sürecek olan organizasyonun programı ve A Milli Takım Kafilesi şöyle:

Teknik Direktör: İsmail Temiz

Sporcular:

Kaleci- Mert Yıldız, Erdi Arslan ve Yaşar Gökçe

Defans- Fuat Taştan, Emin Tiryaki, Muhittin Kurt ve Alican Kuruyamaç

Orta Saha- Şeyhmus Erdinç, Muhammed Yeğen, Serkan Dereli ve Rüstem Kurhan

Forvet- Rahmi Özcan, Fatih Şentürk ve Savaş Kaya

Müsabaka Takvimi:

YARIN:

Polonya – İspanya 17: 30

İngiltere – Türkiye 19: 30

17 Haziran Cumartesi

Polonya – İngiltere 13: 30

İspanya- Türkiye 15: 30

18 Haziran Pazar

İspanya – İngiltere 14: 00

Polonya – Türkiye 17: 00


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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