Amedspor'dan Boluspor'a gol şov

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amedspor, konuk ettiği Bolusporu 6-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile Amedspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 6-1 kazandı.

AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mehmet Yeşil, 38 ve 56. dakikada Mbaye Diagne, 41. dakikada Celal Hanalp, 67. dakikada Daniel Moreno ve 71. dakikada Dia Saba kaydetti. Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Boluspor forması giyen Dean Liço, 31. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SÜPER LİG HEDEFİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 70'e yükselterek lider Erzurumspor ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Amedspor’a süper lig yakışır

Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Erzurum 8 attı bu manşet atılmadı

Haber Yorumlarıt8z9mczdpf:

şimdiden hoş geldin süper lıge Amed spor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

