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Amadou Cisse, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyor

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Amed Sportif Faaliyetler'in Strasbourg Alsace'den transfer ettiği Amadou Cisse, kulübün projeleri ve taraftar desteğinin kararında etkili olduğunu belirterek yeşil-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Amadou Cisse, kulübün projeleri ile taraftar desteğinin transfer kararında önemli rol oynadığını belirterek, yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Cisse, Fransa ekibi Strasbourg Alsace'den Amed Sportif Faaliyetler'e transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler hakkında transfer öncesinde olumlu izlenimler edindiğini ifade eden Cisse, kulüpteki aile ortamı ve yürütülen projelerin kararında önemli rol oynadığını belirtti.

Kulübün taraftarlarının takımlarına olan bağlılığının kendisini etkilediğini ifade eden Cisse, şunları kaydetti:

"Amedspor hakkında çok güzel şeyler duydum. Kulübün projeleri buraya gelmemde etkili oldu. Kulüpteki aile ortamını duydum. Futbol için yaşayan taraftarlar da her zaman kulübün arkasında duruyor. Bu da Amedspor'a gelmeme vesile oldu."

Amed Sportif Faaliyetler forması giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Cisse, "Burada olduğum için mutluyum. Kulüp için her şeyimi vereceğim. Taraftarlarımızın karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızda. Onlar muhteşemler." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cisse, "Doğunun Paris'i olarak gördüğüm Diyarbakır'a geldiğim için mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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