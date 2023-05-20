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Amedspor Son Maçta Mağlup Oldu

Amedspor Son Maçta Mağlup Oldu

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalmayı garantileyen Amedspor, Menemenspor deplasmanından 4-3 yenilgiyle ayrıldı. Ligi 4. sırada tamamlayan Amedspor'un Play-Off rakibi Ankaraspor oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalmayı garantileyen Amedspor, Menemenspor deplasmanından 4-3 yenilgiyle ayrıldı.

Ligi 4. sırada 60 puanla tamamlayan yeşil-kırmızı ekip Play-Off'taki rakibi ligi 5. sırada tamamlayan Ankaraspor oldu.

Maçtaki gol ve dakikalar ise şöyle; Menemenspor adına 10. ve 62. dakikalarda E. Yılmaz, 53. dakikada A.Gürel, 70. dakikada M.Açıkgöz kaydederken, Amedspor adına 5. dakikada Okan Deniz, 31. dakikada Serdar Elik ve 85. dakikada ise Yasin Abidoğlu kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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