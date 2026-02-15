Amedspor liderlik fırsatını tepti
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Amedspor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak lider olma şansını değerlendiremedi.
- Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Amedspor ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.
- Amedspor 50 puana yükselerek liderlik şansını kaçırdı.
- Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve puanı 24 oldu.
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
DİYARBAKIR'DA KAZANAN YOK
Amedspor, 45. dakikada Florent Hasani ile öne geçerken, Sakaryaspor, 74. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ile skora denge getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
AMEDSPOR LİDERLİK FIRSATINI TEPTİ
Bu sonuçla birlikte 50 puana yükselen Amedspor, lider olma şansını elinden kaçırdı. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u konuk edecek.