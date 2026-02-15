Amedspor liderlik fırsatını tepti

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DİYARBAKIR'DA KAZANAN YOK

Amedspor, 45. dakikada Florent Hasani ile öne geçerken, Sakaryaspor, 74. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ile skora denge getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AMEDSPOR LİDERLİK FIRSATINI TEPTİ

Bu sonuçla birlikte 50 puana yükselen Amedspor, lider olma şansını elinden kaçırdı. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u konuk edecek.