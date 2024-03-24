Amedspor, 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Diyarbakır Stadyumu'nda 25 bin taraftarın desteği ile 24Erizncanspor maçına çıkan Amedspor, 58. dakikada konuk takımdan Kubilay'ın attığı gol ile 1-0 geriye düştü. Yeşil-kırmızılı takım 59. dakikada Mert Çapar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Amedspor'da Berk İsmail Ünsal, 65. dakikada golle takımını 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada kendi pozisyonunu oluşturan Çekdar Orhan, uzak mesafeden bir gol atarak skoru 3-1 yaptı. Amedspor'da tabelayı belirleyen gol 90+2'de Veli Çetin'den geldi ve maç 4-1 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 68'e çıkaran Amedspor, liderliğini sürdürdü. - DİYARBAKIR