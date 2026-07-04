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Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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