Amed Sportif Faaliyetler Yeni Sezon Kampını Tamamladı

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Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda gerçekleştirdiği kamp programını sonlandırdı. Kampın son gününde futbolcular çift kale maç gerçekleştirdi ve takım, 4 Ağustos'ta Diyarbakır'da yeniden toplanarak Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yürüttüğü kamp programını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kampın son gününde futbolcuların çift kale maç yaptığı belirtildi.

Takımın 4 Ağustos Pazartesi günü Diyarbakır'da yeniden toplanacağı ifade edilen açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in ligin ilk haftasında oynayacağı Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına burada başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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