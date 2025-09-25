Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Sarıyer'i 2-0'lık skorla geçti. Goller Mehmet Yeşil ve Mbaye Diagne'den geldi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Adama Traore dk. 73), Mehmet Murat Uçar, Emrah Başsan (Oktay Aydın dk. 45), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Aytaç Kara (Daniel Moreno dk. 45), Alberk Koç, Dia Sabia (Poko dk. 86), Fernando Andrade (Afena-Gyan dk. 22), Mbaye Diagne
Yedekler: Bartu Kaya, Hasan Ali Kaldırım, Kouyate, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (Fethi Özer dk. 86), Djilobodji, Hamıdou Traore, Karoly Regattin (Berkay Aydoğmuş dk. 73), Ozan Sol (Moustapha Camara dk. 38), Marc Anziani (Muhammed Mert dk. 86), Malaly Dembele, Anıl Koç (Muhammet Ali Özbasıcı dk. 73)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Eşref Kokrkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Mehmet Yeşil (dk. 79), Mbaye Diagne (dk. 90+6) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Ozan Sol, Djilobodji (Sarıyer) - DİYARBAKIR