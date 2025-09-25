Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Sarıyer'i 2-0'lık skorla geçti. Goller Mehmet Yeşil ve Mbaye Diagne'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Adama Traore dk. 73), Mehmet Murat Uçar, Emrah Başsan (Oktay Aydın dk. 45), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Aytaç Kara (Daniel Moreno dk. 45), Alberk Koç, Dia Sabia (Poko dk. 86), Fernando Andrade (Afena-Gyan dk. 22), Mbaye Diagne

Yedekler: Bartu Kaya, Hasan Ali Kaldırım, Kouyate, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (Fethi Özer dk. 86), Djilobodji, Hamıdou Traore, Karoly Regattin (Berkay Aydoğmuş dk. 73), Ozan Sol (Moustapha Camara dk. 38), Marc Anziani (Muhammed Mert dk. 86), Malaly Dembele, Anıl Koç (Muhammet Ali Özbasıcı dk. 73)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Eşref Kokrkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Mehmet Yeşil (dk. 79), Mbaye Diagne (dk. 90+6) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Ozan Sol, Djilobodji (Sarıyer) - DİYARBAKIR

