Amed, Kasımpaşa maçı için hazır
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig 4. haftada yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Hasi yönetiminde atletik koşu ve çift kale maç yaptı. Maç yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda atletik koşu çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Amed Sportif Faaliyetler, akşam İstanbul'a hareket edecek.
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA