Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Sü Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Gineli stoper Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, Amadou Cisse'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı

ABD'den peş peşe saldırılar! Ölen asker sayısı açıklandı
Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Ünlü fitness fenomeni Connor Murphy Tayland'da gölde boğuldu

Ünlü fitness fenomeni göle girdikten sonra bir daha çıkamadı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

Avrupa'nın Türkiye'den isteğine Erdoğan şart koştu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var