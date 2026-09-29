Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Hasi yönetiminde idman yaptı

Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Hasi yönetiminde idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalışan futbolcular ısınma, atletik koşu, çift kale maç yaptı; maç 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, atletik koşu ve çift kale maç çalışması yaptı.
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA