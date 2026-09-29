Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Hasi yönetiminde idman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Hasi yönetiminde idman yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalışan futbolcular ısınma, atletik koşu, çift kale maç yaptı; maç 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, atletik koşu ve çift kale maç çalışması yaptı.

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Yozgat'ta yarı değerli taşlar, ekonomiye kazandırılmayı bekliyor

Bu bölgede kazmayı derine vuran servet sahibi oluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı

Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
4 çocuk annesi eşinin ölümünde yargılanıyor! Kızı şikayetçi olmadı

Annesini öldürmekle suçlanan babası için tahliye istedi
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın
Serdal Adalı yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız

Yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu