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Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. Ev sahibinin gollerini 13. dakikada Krasnic, 35. dakikada Orban ve 42. dakikada Ballet kaydetti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alpaslan Şen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Krasnic, Furkan Soyalp, Raveloson, Lutin, Dia Saba, Ballet, Orban

Eyüpspor : Emre Bilgin, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan (Dk. 31 Hamza Yiğit Akman), da Costa, Massanga, Mete Kaan Demir, Pintor, Bilal Boutobba, Raux Yao, Yusuf Barası

Goller: Dk. 13 Krasnic, Dk. 35 Orban, Dk. 42 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 44 El Yamiq ( Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Lutin, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba'nın ceza sahası ön çizgisine gönderdiği havadan topu Ballet karşıladı. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, zamanında müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Krasnic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına yönelerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayı gerisine gönderdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında bulunan Orban'ın kaleci Emre Bilgin'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Orban, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

42. dakikada Dia Saba, rakip ceza sahasının sağ kanadında kontrol ettiği topu sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Orban'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topu önünde bulan Ballet, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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